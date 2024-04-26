Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:02, 26 апреля 2024Путешествия

Россиянина обнаружили без признаков жизни в отеле Турции

TGRT Haber: 61-летнего россиянина обнаружили без признаков жизни в отеле Аланьи

Фото: Gd_project / Shutterstock / Fotodom

Российского туриста обнаружили без признаков жизни в одной из гостиниц турецкой Аланьи. Об этом пишет TGRT Haber.

По данным издания, сотрудники отеля нашли 61-летнего Дмитрия Ц. неподвижно сидящим в беседке. Они вызвали жандармерию и медиков.

Материалы по теме:
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах. Куда отправиться в захватывающее путешествие?
8 роскошных мест для отдыха на Филиппинах.Куда отправиться в захватывающее путешествие?
Реклама
9 ноября 2021

Бездыханного мужчину доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. О причинах и обстоятельствах случившегося не сообщается.

Ранее туристку из Узбекистана нашли задушенной в отеле индийского города Бангалор. Путешественница по имени Зарина заселилась в отель, спустя несколько дней сотрудники гостиницы попытались связаться с гостьей, но не получили ответа.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла мощный удар по железнодорожной станции на Украине. В этот момент туда прибыл поезд с бойцами ВСУ

      Стало известно о состоянии обратившегося к медикам Ярмольника

      Россиянина обнаружили без признаков жизни в отеле Турции

      Мечтающая о детях бесплодная женщина приютила 74 ребенка

      Захарова раскритиковала Пелоси за новое обвинение в адрес России

      Министры обороны России и Киргизии на встрече в Астане подписали два соглашения

      Российские военные захватили машину разминирования на базе Abrams

      Задержанные ФСБ неонацисты планировали теракт в отделе полиции или военкомате

      Россиянин попал под домашний арест за оправдание идеологии терроризма

      ФСБ задержала двух членов NS/WP за подготовку терактов в полиции и военкомате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше