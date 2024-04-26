Россиянина обнаружили без признаков жизни в отеле Турции

TGRT Haber: 61-летнего россиянина обнаружили без признаков жизни в отеле Аланьи

Российского туриста обнаружили без признаков жизни в одной из гостиниц турецкой Аланьи. Об этом пишет TGRT Haber.

По данным издания, сотрудники отеля нашли 61-летнего Дмитрия Ц. неподвижно сидящим в беседке. Они вызвали жандармерию и медиков.

Бездыханного мужчину доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. О причинах и обстоятельствах случившегося не сообщается.

Ранее туристку из Узбекистана нашли задушенной в отеле индийского города Бангалор. Путешественница по имени Зарина заселилась в отель, спустя несколько дней сотрудники гостиницы попытались связаться с гостьей, но не получили ответа.