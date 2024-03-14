Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:24, 14 марта 2024Путешествия

Туристку из страны СНГ нашли задушенной в отеле Индии

Times Now: туристку из Узбекистана нашли задушенной в отеле Индии

Фото: PxHere.com

Туристку из Узбекистана нашли задушенной в отеле индийского города Бангалор. Об этом пишет Times Now.

По данным источника, путешественница из страны СНГ по имени Зарина заселилась в отель 5 марта. В среду, 13 марта, сотрудники гостиницы попытались связаться с гостьей, но, не получив ответа, использовали запасной ключ, чтобы зайти в номер, и обнаружили женщину без признаков жизни.

Материалы по теме:
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала. Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
Туристка остановилась в отеле, где часто жили маньяки, и пропала.Почему спустя 10 лет эта история все еще полна загадок?
28 января 2024
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024

Полицейским удалось выяснить, что мужчина по имени Рахул Кумар забронировал для Зарины комнату до 16 марта. Они также обыскали номер в поисках потенциальных улик и начали проверять записи с камер видеонаблюдения и списки гостей, чтобы узнать, не посещал ли кто-нибудь туристку. Расследование загадочных обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее тайваньского туриста без признаков жизни нашли связанным в номере отеля в столице Таиланда Бангкоке. По мнению полиции, его могли пытать.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

      У самолета со 125 пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

      Карди Би оконфузилась на камеру

      Названы лучшие регионы России для встречи весны

      Восьмиклассник пронес нож в российскую школу и ранил сверстника

      Туристку из страны СНГ нашли задушенной в отеле Индии

      Психолог назвала способы сопротивляться внезапным плохим новостям

      Назван ожидаемый срок начала работы «Силы Сибири-2»

      Россия призвала ООН оценить данные об иностранных наемниках на Украине

      Обстрел ВСУ повредил школу в Брянской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше