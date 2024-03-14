Туристку из страны СНГ нашли задушенной в отеле Индии

Times Now: туристку из Узбекистана нашли задушенной в отеле Индии

Туристку из Узбекистана нашли задушенной в отеле индийского города Бангалор. Об этом пишет Times Now.

По данным источника, путешественница из страны СНГ по имени Зарина заселилась в отель 5 марта. В среду, 13 марта, сотрудники гостиницы попытались связаться с гостьей, но, не получив ответа, использовали запасной ключ, чтобы зайти в номер, и обнаружили женщину без признаков жизни.

Полицейским удалось выяснить, что мужчина по имени Рахул Кумар забронировал для Зарины комнату до 16 марта. Они также обыскали номер в поисках потенциальных улик и начали проверять записи с камер видеонаблюдения и списки гостей, чтобы узнать, не посещал ли кто-нибудь туристку. Расследование загадочных обстоятельств происшествия продолжается.

Ранее тайваньского туриста без признаков жизни нашли связанным в номере отеля в столице Таиланда Бангкоке. По мнению полиции, его могли пытать.

