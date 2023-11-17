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17:12, 17 ноября 2023Путешествия

Туриста без признаков жизни нашли связанным в номере отеля в Таиланде

Thaiger: туриста без признаков жизни нашли связанным в номере отеля в Бангкоке

Фото: R.Narong / Shutterstock / Fotodom

Тайваньского туриста без признаков жизни нашли связанным в номере отеля в столице Таиланда Бангкоке. Подробностями делится местное издание Thaiger.

47-летнего Чу Чан-шена обнаружили в гостинице Niran Grand Hotel 16 ноября. Мужчина лежал лицом вниз на полу возле кровати, его ноги и руки были связаны за спиной, а голова была в крови.

Полицейские предположили, что преступники замучили тайваньца. Беспорядок в номере указывал на то, что там прошли лихорадочные обыски, однако следователи пока не определили, было ли что-то украдено.

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Сотрудник отеля рассказал, что турист въехал в отель один 14 ноября. Свидетель не смог уточнить, были ли у Чу Чан-шена посетители за это время. Расследование продолжается.

Ранее на Пхукете сотрудника местного отеля задержали за участие в преступной группировке. Подозреваемый, известный как Мистер США, вместе с подельниками напал на члена конкурирующей банды и нанес ему тяжелые увечья.

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      Мария Борисова
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