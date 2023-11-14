Сотрудника отеля арестовали за жестокое бандитское нападение на курорте Таиланда

Сотрудника отеля арестовали за участие в бандитском нападении на Пхукете

Полиция арестовала сотрудника тайского отеля за участие в бандитской группировке на популярном курорте Пхукет. Подробностями истории поделилось местное издание Phuket News.

Уточняется, что подозреваемого, известного как Мистер США (Mr USA), задержали утром во вторник, 14 ноября, перед отелем, в котором он работал. В отчете, подготовленном сотрудниками Центрального бюро расследований (CIB), говорится, что в августе 2023 года он принимал участие в жестоком нападении на члена конкурирующей банды в общественном парке района Талад Яй.

По данным CIB, Мистер США с тремя подельниками нанесли пострадавшему серьезные увечья: они полоснули его ножом по голове и проломили череп, после чего скрылись с места происшествия.

Сотрудники отдела по борьбе с преступностью вычислили члена группировки, арестовали его и отвезли в полицейский участок. Известно, что сейчас он ожидает суда.

Ранее в номере отеля на Пхукете нашли иностранного туриста с четырьмя ножевыми ранениями. Уточняется, что приехавшие на место стражи правопорядка не зафиксировали никаких следов взлома или борьбы.

