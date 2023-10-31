Туриста с четырьмя ножевыми ранениями нашли в отеле на курорте Таиланда

The Thaiger: иностранца с ножевыми ранениями нашли в номере отеля на Пхукете

Иностранного туриста с четырьмя ножевыми ранениями нашли в номере отеля на популярном тайском курорте Пхукет. Подробностями истории поделилось издание The Thaiger.

По данным источника, мужчину с колото-резаными ранениями шеи обнаружила горничная. Она вызвала полицию около 9:30 утра 30 октября.

Уточняется, что приехавшие на место стражи правопорядка не зафиксировали никаких следов взлома или борьбы. После обыска они нашли в комнате боевой нож, два паспорта, американский и коста-риканский, на имя 35-летнего Дэниела Джеймса Артуса Хареса (Daniel James Artus Jarez), ноутбук, планшет, два мобильных телефона, снаряжение для дайвинга, одежду для тайского бокса и шесть тысяч бат (около 15,5 тысячи рублей) наличными.

Известно также, что в ванной комнате номера лежали вещество, похожее на кристаллический метамфетамин, марихуана и принадлежности для употребления наркотиков.

Менеджер сообщил полиции, что Харес проживал в отеле с 30 августа. Он рассказал, что иностранец сперва произвел впечатление общительного человека. По словам сотрудника гостиницы, турист каждый день ходил на занятия подводным плаванием и тайским боксом. Однако в какой-то момент он начал больше времени проводить в комнате, употребляя алкоголь. В последний раз Хареса видели 26 октября в заведении, где подают фруктовые коктейли недалеко от отеля, добавил менеджер.

Ранее полиция Таиланда задержала россиянина с просроченной визой на вилле иностранцев на курорте Пхукет. Стражи правопорядка приехали в дом в пляжном районе Банг Тао, чтобы арестовать гражданина Индии по обвинению в угрозах и запугивании местных жителей. Однако вместо него там находился 33-летний Георгий Шкодо.

