Индиец с бейсбольной битой напал на задержавших россиянина полицейских

Thaiger: россиянина с просроченной визой задержали на вилле индийцев в Таиланде

Полиция Таиланда задержала россиянина с просроченной визой на вилле иностранцев на курорте Пхукет. Подробности истории сообщает местное издание The Thaiger.

По данным источника, стражи правопорядка приехали на виллу в пляжном районе Банг Тао, чтобы арестовать гражданина Индии по обвинению в угрозах и запугивании местных жителей. Однако вместо него полицейские обнаружили там 33-летнего Георгия Шкодо, который находился в стране нелегально.

Отмечается, что пока россиянина отвозили в участок для дальнейшего расследования, на оставшихся в доме правоохранителей напал индиец с бейсбольной битой. В результате двое офицеров получили травмы, на место пришлось вызвать 30 сотрудников спецподразделения.

В издании также говорится, что при обыске на вилле нашли еще пятерых иностранцев. Их тоже доставили в участок для проверки документов. Оказалось, что двое из них, 29-летний Катик Саксена (Katik Saxena) и 25-летний Юврадж Саксена (Yuvraj Saxena) из Индии, как и россиянин, нарушили визовые условия пребывания в Таиланде.

Ранее сообщалось, что стражи правопорядка на популярном тайском курорте Паттайя задержали группу женщин-трансгендеров за многочисленные нападения на туристов. Более 20 злоумышленниц угодили в полицию за кражи и физическое насилие над отдыхающими.

