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10:00, 26 апреля 2024Наука и техника

Российские военные захватили машину разминирования на базе Abrams

Соловьев показал эвакуацию трофейной машины M1150 ABV на базе танка Abrams

Фото: US Army / Globallookpress.com

Российские военные захватили инженерную машину разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle (ABV) на базе танка Abrams на авдеевском направлении. Кадры эвакуации трофейной машины показал журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Инженерная машина разминирования на базе Abrams весит 75 тонн. Снова пришлось подрывать гусеницы, чтобы разблокировать ходовую, тащили тремя танковыми тягачами», — говорится в сообщении.

На снимках видна машина на трале, которая лишилась части бортового экрана, гусениц и нескольких опорных катков.

M1150 ABV предназначена для расчистки путей движения войск через минные поля и участки, заминированные самодельными взрывными устройствами. Машина получила минный плуг с металлическими лыжами и систему разминирования M58 MICLIC, позволяющую пускать заряды разминирования на расстояние до 140 метров. Инженерный танк с двигателем мощностью 1500 лошадиных сил вооружен крупнокалиберным пулеметом.

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