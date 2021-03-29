Лидер группы «Старый приятель» умер от инфаркта из-за COVID-19

Лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер от инфаркта, спровоцированного коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе коллектива.

Музыкант ушел из жизни в возрасте 53 лет. «Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице», — заявили представители «Старого приятеля». 26 марта Зарецкий впал в кому.

«Саши Зарецкого больше нет с нами. Очень трудно говорить и писать. (...) Мы все очень и очень тебя любим, Саша!» — сказано в Instagram-аккаунте группы.

Группа «Старый приятель» была создана в 1995 году пианистом Александром Зарецким и певцом и гитаристом Андреем Шуриковым. Музыканты выступали с песнями в стиле поп-рок и брит-поп. На счету коллектива десять альбомов, последний из них — «Время» — вышел в 2020 году.