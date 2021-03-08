Умер пианист Дмитрий Башкиров

Умер народный артист РСФСР, советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров. Об этом написал музыкант Лев Маркиз на своей странице в Facebook.

Музыкант скончался на 90-м году жизни. «За долгие десятилетия он оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог», — заявил Маркиз.

Дмитрий Башкиров родился в 1931 году в Тбилиси. Был одним из выдающихся пианистов XX века. Музыкант выступал в сотнях городов СССР и мира с известными коллективами — оркестрами Ленинградской и Московский филармоний, Королевским филармоническим, Чикагским симфоническим, Венским филармоническим и Парижским оркестрами. В основе его репертуара лежали произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта и Дебюсси.

Башкиров также снискал международную известность как педагог. Он преподавал в Московской консерватории, Высшей школе имени Королевы Софии в Мадриде и Международной фортепианной академии на озере Комо. В 1990 году Башкиров получил звание народного артиста РСФСР.