Умер «отец» сальсы Джонни Пачеко

Умер доминиканский музыкант и композитор Джонни Пачеко. Об этом сообщает издание El Pais.

Один из «отцов» сальсы скончался в возрасте 85 лет в штате Нью-Джерси, где он жил последние годы своей жизни. Эту информацию подтвердила его жена Мария Елена Пачеко.

14 февраля на странице музыканта в Facebook появился пост о том, что его доставили в больницу. Причиной госпитализации стала пневмония.

«Сальса — это мой образ жизни. Это то, что я чувствую внутри, когда встаю каждое утро. Ее не только слушают, вы должны танцевать под нее, потому что она воскрешает даже мертвого», — говорил композитор.

Джонни Пачеко родился в 1935 году в Доминиканской Республике, а в возрасте 11 лет вместе с семьей переехал в США. Позже он стал наставником для таких исполнителей сальсы, как Вилли Колон, Эктор Лаво и Рубен Блейдс. Вместе с Джерри Масуччи Пачеко запустил звукозаписывающую компанию Fania Records, которая выпустила более 14 альбомов различных музыкантов.