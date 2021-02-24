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Поэт бит-поколения Лоуренс Ферлингетти умер в 101 год

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Фото: Globallookpress.com

Американский поэт, издатель и активист, один из главных представителей бит-поколения Лоуренс Ферлингетти умер в возрасте 101 года в Сан-Франциско. Об этом пишет The Guardian.

Причиной смерти стало интерстициальное заболевание легких.

Ферлингетти родился в Нью-Йорке в 1919 году. Его растила тетка — отец умер до его рождения, а мать отправили в психиатрическую больницу. Когда Ферлингетти было семь лет, его тетка, работавшая гувернанткой в обеспеченной семье, сбежала, оставив его у своих работодателей.

Несмотря на сложное детство, Ферлингетти получил высшее образование и стал журналистом в 1941 году, затем записался добровольцем во флот.

В 1950-х он вернулся в США из Европы и переехал в Сан-Франциско, где вместе с другом Питером Дином Мартином открыл книжный магазин City Lights («Городские огни»). Заведение, в отличие от закрывавшихся рано конкурентов, работало семь дней в неделю допоздна. Лавка не приносила прибыли, однако стала очень популярна у творческой контркультурной интеллигенции.

Ферлингетти стал первым издателем книги «Вопль и другие поэмы» поэта Аллена Гинзберга. Тираж книги, напечатанный в Великобритании и перевезенный в США, был арестован полицией. Гинзберг и Ферлингетти были задержаны в 1957-м по обвинению в распространении непристойных произведений, однако суд их оправдал. В 1958-м Ферлингетти издал свою первую коллекцию стихотворений A Coney Island of the Mind («Кони Айленд разума»). Сборник разошелся тиражом миллион экземпляров и принес автору мировую известность. Всего он издал более 50 поэтических сборников и романов.

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