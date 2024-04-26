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10:07, 26 апреля 2024Культура

Стало известно о состоянии обратившегося к медикам Ярмольника

Mash: Леонид Ярмольник с женой находятся в состоянии средней тяжести

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник, а также его жена, художник по костюмам Ольга Ярмольник, находятся под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, у обратившегося к медикам актера диагностировали гипертонический криз, у его супруги — осложнения на фоне хронической сердечной недостаточности. Кроме того, Оксана Ярмольник последние 24 года страдает от гипертонии.

Ранее Ярмольник опроверг новость о том, что их с супругой экстренно госпитализировали. Он заявил, что посещал медицинское учреждение, чтобы проверить организм.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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