Стало известно о состоянии обратившегося к медикам Ярмольника

Mash: Леонид Ярмольник с женой находятся в состоянии средней тяжести

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник, а также его жена, художник по костюмам Ольга Ярмольник, находятся под наблюдением врачей в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, у обратившегося к медикам актера диагностировали гипертонический криз, у его супруги — осложнения на фоне хронической сердечной недостаточности. Кроме того, Оксана Ярмольник последние 24 года страдает от гипертонии.

Ранее Ярмольник опроверг новость о том, что их с супругой экстренно госпитализировали. Он заявил, что посещал медицинское учреждение, чтобы проверить организм.