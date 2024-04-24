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14:48, 24 апреля 2024Культура

Ярмольник отреагировал на новость о своей экстренной госпитализации

Ярмольник опроверг новость о том, что их с супругой экстренно госпитализировали

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник отреагировал на появившуюся в сети информацию о том, что его вместе с супругой Ольгой экстренно госпитализировали в Москве. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Артист опроверг новость о проблемах со здоровьем и заявил, что посещал медицинское учреждение, чтобы проверить организм.

«Да не читайте вы эти глупости. Чекап просто прохожу, как обычно, раз в год. Я на репетиции. Со мной все в порядке. Это какие-то глупости просто», — поделился актер.

Концертный директор Ярмольника Табриз Шахиди в разговоре с Telegram-каналом RTVI подчеркнул, что с актером и его женой все хорошо.

«Очередные фантазии людей, которым нужны сенсации и кликбейтные заголовки. Позавчера мы играли с ним в бильярд, никакого кашля, о котором пишут СМИ, замечено не было. В данный момент Леонид Исаакович на репетиции. Все здоровы!» — отметил Шахиди.

Ранее появилась информация, что Леонида Ярмольника, а также его супругу, художника по костюмам Ольгу Ярмольник, экстренно госпитализировали в Москве. Отмечалось, что артисту диагностировали гипертонический криз, а его жене — хроническую сердечную недостаточность.

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      Анастасия Астахова
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