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14:28, 24 апреля 2024Культура

Появилась информация об экстренной госпитализации Ярмольника и его супруги

Mash: актера Ярмольника и его супругу Ольгу экстренно госпитализировали в Москве

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Российского актера театра и кино Леонида Ярмольника, а также его супругу, художника по костюмам Ольгу Ярмольник, экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артисту диагностировали гипертонический криз, а его жене — хроническую сердечную недостаточность. Отмечается, что на протяжении двух дней пара жаловалась на слабость и головную боль. Ольге Ярмольник дважды вызывали скорую, ее давление поднималось до критического значения, 250. У актера в последнее время был сильный кашель, а также высокое давление.

Несмотря на информацию о том, что супруги находятся под наблюдением врачей, переданную изданию, сам Ярмольник заявил, что с ним все в порядке и он на репетиции, а его жена Ольга занимается своими делами.

Ранее экс-солистка «Ленинграда», певица Алиса Вокс раскрыла свой диагноз после госпитализации. Она сообщила, что ей диагностировали нарушение кровообращения в мозгу.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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