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13:05, 9 апреля 2024Культура

Экс-солистка «Ленинграда» раскрыла диагноз после госпитализации

Экс-солистке «Ленинграда» Вокс диагностировали нарушение кровообращения в мозгу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка «Ленинграда», певица Алиса Вокс раскрыла в Telegram свой диагноз после госпитализации.

Артистка сообщила, что ей диагностировали нарушение кровообращения в мозгу. «Собиралась на студию, ничего не предвещало, закружилась голова, пространство вокруг взбесилось так, словно я на палубе корабля во время шторма. Легла на пол и стала ждать скорую. Фельдшер вкатил мне целую миску каких-то ампул и повез меня госпитализировать», — рассказала Вокс.

Певица призналась, что причиной ее болезни стал перманентный стресс. Вокс пояснила, что избыток гормонов кортизола и адреналина спровоцировал гипертонус мышц, который передавил артерии и привел к кислородному голоданию. По словам артистки, с ее диагнозом не рекомендуется нервничать и желательно съездить в отпуск.

Ранее актер Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

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