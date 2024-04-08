Актер Домогаров назвал бредом слухи о завершении карьеры по состоянию здоровья

Народный артист России Александр Домогаров ответил на слухи о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем. Его слова приводит «Газета.Ru».

Домогаров назвал появившуюся в СМИ информацию бредом. «Вы правильно понимаете только то, что я не буду больше работать в Театре Моссовета», — отметил он в беседе с журналистами.

Актер также прокомментировал слухи о своем здоровье в личном Telegram-канале. Он подтвердил, что спектакль с его участием «Ричард III» в Театре Моссовета 3 апреля был отменен. «Я заранее оповестил зрителей, что, к сожалению, нужна была временная пауза на обследование и лечение. Журналистам я также дал комментарий, что речь шла только об отмене одного спектакля. Все остальные выводы являются домыслами», — подчеркнул Домогаров.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником. По данным источника, актеру предстоит длительное лечение.