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09:57, 26 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин попал под домашний арест за оправдание идеологии терроризма

В Сургуте мужчина попал под домашний арест за оправдание идеологии терроризма

В Сургуте местный житель попал под домашний арест за оправдание идеологии терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичном призыве к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганды терроризма. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По данным следствия, в июле 2023 года фигурант заявил своим знакомым, что идеология и практика терроризма правильная. Также он отметил, что она нуждается в поддержке и оправдании.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 25-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в оправдании терроризма.

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      Анна Габай
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