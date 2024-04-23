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19:32, 23 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала подозреваемого в оправдании терроризма в российском регионе

В Ингушетии ФСБ задержала жителя, подозреваемого в оправдании терроризма

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 25-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, злоумышленник оставил комментарии, которые по мнению эксперта содержат публичное оправдание терроризма, под тремя публикациями в одном из мессенджеров. Во время обыска по его месту проживания на территории региона силовики обнаружили боеприпас разрывного действия кустарного изготовления.

Возбуждено уголовное дело по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к шести годам колонии общего режима пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма.

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      Олеся Мицкевич
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