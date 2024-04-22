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14:38, 22 апреля 2024Силовые структуры

Пресс-секретаря Meta заочно приговорили в России к шести годам

Российский суд заочно приговорил к шести годам пресс-секретаря Meta Стоуна

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорили к шести годам колонии общего режима пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает ТАСС.

Стоуна признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По версии следствия, 11 марта 2022 года он добавил пост, в котором оправдывал насилие в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции. Следователи решили, что этот материал также содержал публичные призывы к терроризму.

Ранее сообщалось, что государственное обвинение просило заочно отправить американца в колонию на семь лет.

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