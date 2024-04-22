Для пресс-секретаря Meta запросили заочный срок

Гособвинение просит заочно приговорить к 7 годам пресс-секретаря Meta Стоуна

Государственное обвинение запросило у суда заочно приговорить пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Стоун проходит обвиняемым по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По версии следствия, 11 марта 2022 года американец добавил пост, в котором оправдывал насилие в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции. Следователи решили, что этот материал также содержал публичные призывы к терроризму.

Ранее его адвокат заявил, что Стоун не признает свою вину.