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13:27, 22 апреля 2024Силовые структуры

Для пресс-секретаря Meta запросили заочный срок

Гособвинение просит заочно приговорить к 7 годам пресс-секретаря Meta Стоуна

Фото: @andymstone

Государственное обвинение запросило у суда заочно приговорить пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к семи годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Стоун проходит обвиняемым по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

По версии следствия, 11 марта 2022 года американец добавил пост, в котором оправдывал насилие в отношении российских военных, участвующих в специальной военной операции. Следователи решили, что этот материал также содержал публичные призывы к терроризму.

Ранее его адвокат заявил, что Стоун не признает свою вину.

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