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14:10, 18 апреля 2024Силовые структуры

Адвокат заявил о позиции пресс-секретаря Meta по делу об оправдании терроризма

Пресс-секретарь Meta Стоун не признает вину в оправдании терроризма

Пресс-секретарь корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоун (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) не признает свою вину по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого.

Заочные слушания проходят во Втором Западном окружном военном суде. Американца судят в его отсутствие.

28 марта Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу Стоуна, который обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По версии следствия, 11 марта 2022 года он, находясь за пределами России, разместил в интернете и на своей странице в соцсети публикацию, которая оправдывала насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, этот же материал содержал публичные призывы к терроризму.

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      Любовь Ширижик
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