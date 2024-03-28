Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Meta направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд дело пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о призывах к терроризму в отношении пресс-секретаря корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоун обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Материалы дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 11 марта 2022 года фигурант, находясь за пределами России, разместил в интернете и на своей странице в соцсети публикацию, которая оправдывала насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, этот же материал содержал публичные призывы к терроризму. Уточняется, что указанная публикация была доступна неограниченному числу пользователей сети.

Дело будет рассматриваться без участия обвиняемого — с февраля 2023 года он находится в международном розыске. В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Стоуна.