Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:35, 28 марта 2024Силовые структуры

Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Meta направили в суд

Генпрокуратура России направила в суд дело пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о призывах к терроризму в отношении пресс-секретаря корпорации Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Стоун обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Материалы дела направлены во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 11 марта 2022 года фигурант, находясь за пределами России, разместил в интернете и на своей странице в соцсети публикацию, которая оправдывала насильственные действия против военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. Кроме того, этот же материал содержал публичные призывы к терроризму. Уточняется, что указанная публикация была доступна неограниченному числу пользователей сети.

Дело будет рассматриваться без участия обвиняемого — с февраля 2023 года он находится в международном розыске. В феврале 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Стоуна.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Украина активно стягивает западную технику и боеприпасы под Харьков. К чему готовятся ВСУ?

      Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

      Российский самолет экстренно сел в Казани из-за трещины в лобовом стекле

      Раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной

      Российский полицейский поставил 500 мигрантов на учет за взятку

      Россиян предупредили об опасности пыльных и песчаных бурь

      Жилой дом загорелся при обстреле ВСУ Курской области

      Зеленский признался в неготовности ВСУ к наступлению ВС России

      В Казахстане назвали Украину ответственной за большинство мошеннических звонков

      Потребление газа в странах Северной Европы взлетело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше