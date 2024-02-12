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18:06, 12 февраля 2024Силовые структуры

Пресс-секретаря Meta заочно арестовали

В Москве суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

В Москве Басманный районный суд заочно арестовал пресс-секретаря корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Стоуна отправили за решетку на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию. Пресс-секретарь корпорации проходит обвиняемым по статьям 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Стоун объявлен в федеральный и международный розыск.

12 февраля Росфинмониторинг внес Стоуна в перечень террористов и экстремистов.

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