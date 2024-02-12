Пресс-секретаря Meta внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес пресс-секретаря Meta Энди Стоуна в перечень террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов пресс-секретаря корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Энди Стоуна. Об этом сообщается на сайте службы.

«Стоун Энди Марк, 28 мая 1981 года рождения», — гласит соответствующая запись в базе.

Ранее в перечень террористов и экстремистов включили американского журналиста Тома Рогана (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), работающего в издании Washington Examiner.

Корпорацию Meta признали экстремистской организацией в марте 2022 года. Причиной послужило то, что модераторы принадлежащих ей соцсетей Instagram (запрещена в России) и Facebook (запрещена в России) разрешили не удалять призывы к насильственным действиям по отношению к российским военным. В действиях компании отметили призывы к терроризму и его содействию. Деятельность Meta и принадлежащих ей соцсетей была запрещена на территории России.