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10:01, 26 апреля 2024Бывший СССР

Министры обороны России и Киргизии на встрече в Астане подписали два соглашения

Министры обороны России и Киргизии Шойгу и Бекболотов подписали два соглашения

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Министры обороны России и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения на встрече в Астане, передает РИА Новости.

Как сообщает Минобороны, министрами были подписаны соглашения «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки».

В ходе переговоров, как отмечается, Шойгу и Бекболотов обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества

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