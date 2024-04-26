Министры обороны России и Киргизии на встрече в Астане подписали два соглашения

Министры обороны России и Киргизии Шойгу и Бекболотов подписали два соглашения

Министры обороны России и Киргизии Сергей Шойгу и Бактыбек Бекболотов подписали два соглашения на встрече в Астане, передает РИА Новости.

Как сообщает Минобороны, министрами были подписаны соглашения «Об информационном обмене» и «О взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки».

В ходе переговоров, как отмечается, Шойгу и Бекболотов обсудили вопросы взаимодействия в военной сфере, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества

