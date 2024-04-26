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10:01, 26 апреля 2024Мир

Захарова раскритиковала Пелоси за новое обвинение в адрес России

Захарова раскритиковала Пелоси за обвинение России в американских протестах
СюжетПротесты в России
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Слова бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о якобы причастности России к пропалестинским протестам в США оскорбляют американцев и демократию. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала экс-спикера в своем Telegram-канале.

«Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии», — заявила Захарова в ответ на обвинение Пелоси.

В США растет количество протестов в университетах из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. В частности, студенты Гарвардского университета начали протесты в кампусах. Они пошли вслед за Колумбийским, Йельским и Нью-Йоркским университетами.

Пелоси в интервью The Recount заявила, что видит «российский оттенок» в американских протестах. По ее словам, Москва «поддерживает» протестующих, так как это входит в ее интересы.

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      Лина Пивоварова
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