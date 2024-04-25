Байдену предложили вызвать силовиков для подавления протестов студентов

Спикер Джонсон предложил Байдену вызвать Нацгвардию из-за протестов студентов

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил американскому лидеру Джо Байдену вызвать силовиков из Национальной гвардии для подавления продолжающихся протестов в университетах из-за конфликта в Газе. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

«Если демонстрации не будут быстро сдержаны, то президенту придется принять меры и вызвать Нацгвардию (...) протесты ставят мишенью спины еврейских студентов в Соединенных Штатах. Мы должны навести порядок в этих кампусах», — заявил политик.

Слова Джонсона стали реакций на растущее количество университетов, где протестуют студенты. В частности, студенты Гарвардского университета начали протесты в кампусах из-за конфликта между Израилем и ХАМАС. Таким образом, они пошли вслед за Колумбийским, Йельским и Нью-Йоркским университетами.

Авторы материала отмечают, что комментарии спикера, вероятно, вызовут негативные эмоции в обществе, так как американцы до сих пор помнят расстрел Национальными гвардейцами в 1970 году безоружных студентов, протестовавших против войны во Вьетнаме.

Ранее сообщалось об эскалации ситуации в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Недовольство студентов возросло с новой силой, из-за политики администрации учебного заведения и отстранения ряда преподавателей, поддерживающих Палестину.