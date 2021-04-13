Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич

Умер белорусский музыкант, бывший солист группы «Песняры» Леонид Борткевич. Об этом сообщила певица Ирина Видова на своей странице в Facebook во вторник, 13 апреля.

Эстрадному артисту был 71 год. Причина смерти певца не уточняется. Отмечается, что он скончался в Минске. Информацию о кончине музыканта также подтвердили на официальной странице «Песняров» в Facebook.

Леонид Борткевич родился 25 мая 1949 года. В 1970 году он был включен в состав ВИА «Песняры», который до сих пор признают «золотым». Борткевич участвовал в жизни коллектива до 1980 года, а также в период с 1999 по 2003 год. Прежде всего певец известен уникальным исполнением таких хитов ансамбля, как «Березовый сок», «Александрина», «Белоруссия» и других. В 1979 году получил звание Заслуженного артиста БССР.