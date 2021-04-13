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Раскрыта причина смерти солиста «Песняров» Леонида Борткевича

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Леонид Борткевич
Леонид Борткевич
Фото: Дмитрий Гусарин / ТАСС

Солист ансамбля «Песняры» Валерий Скорожонок раскрыл причину смерти белорусского музыканта, участника золотого состава группы Леонида Борткевича. Его слова передает RT.

«Я с детства равнялся на этого человека. Это было лицо "Песняров". Это был солист номер один. Если бы он следил за здоровьем, мог бы еще жить. Это сахарный диабет. Жаль, что не стало Лени. Жаль его», — сообщил Скорожонок.

Музыкант также рассказал, что в последнее время они редко общались, но виделись на совместных мероприятиях, например, на фестивале «Золотая коллекция белорусской песни».

«Встречались, в одной гримерке переодевались. Он стал такой задумчивый, раньше много шутили, рассказывали анекдоты, но тут уже он был степенный, были философские мысли. Искренне жаль, это большая утрата», — признался Скорожонок.

Во вторник, 13 апреля стало известно о кончине белорусского музыканта, солиста золотого состава «Песняров» Леонида Борткевича. Он скончался на 72-м году жизни.

Предыстория: Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич
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