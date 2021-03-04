Солист группы Brutto Сергей Королев умер в 35 лет

Умер Сергей Бразил Королев, солист группы Сергея Михалка (экс-вокалист «Ляписа Трубецкого» — прим. «Ленты.ру») Brutto. Об этом участники коллектива сообщили в Facebook.

«Сегодня ушел наш брат — Бразил. Боец. Герой. Надежный друг. Светлая память тебе, амиго! Ты сражался до конца», — говорится в некрологе. Ему было 35 лет.

Последнее время рокер боролся с тяжелым недугом — глиобластомой правого полушария головного мозга четвертой степени. В 2019 году Королев перенес сложную операцию.

2 марта сообщалось о смерти легендарного регги-исполнителя и основателя группы The Wailers Банни Уэйлера (настоящее имя — Невилл ОРайли Ливингстон). Музыкант скончался в возрасте 73 лет. В 1963 году Уэйлер вместе с Бобом Марли и Питером Тошем основали коллектив. Вместе они записали множество хитов.