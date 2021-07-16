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Лавров рассказал о последствиях победы одной из сторон в Афганистане

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters
Глава МИД РФ Лавров рассказал о последствиях победы одной из сторон в Афганистане

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о последствиях победы одной из сторон в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, Москва сейчас не работает над тем, чтобы одна из конфликтующих сторон одолела другую, потому что это будет очень неустойчивым, хрупким и временным решением. Он подчеркнул, что диалог, который приведет к урегулированию конфликта, должен происходить при участии всех политических, этнических и прочих групп в Афганистане.

Ранее Лавров заявил, что на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в стране наблюдается стремительная деградация ситуации. «Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня», — отметил глава МИД. Он добавил, что в нынешних условиях существует риск перетока нестабильности в соседние государства.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стране активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в России). После захватов удаленных районов на севере Афганистана талибы издали письменные приказы, где потребовали возвращения к жестким исламским порядкам.

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