МИД России ответил «Талибану» на предложение о перемирии

Москва считает позитивным предложение афганского радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) о трехмесячном перемирии, однако предпочла бы более длительный срок прекращения огня. Об этом в МИД России заявили РИА Новости.

Таким образом в дипломатическом ведомстве прокомментировали слова афганского посла Надера Надери.

Надери, который ведет переговоры с талибами в Дохе, заявил, что боевики готовы на три месяца заключить перемирие с правительством Афганистана, если оно освободит из тюрем семь тысяч их сторонников, а ООН исключит движение из черного списка.

Сами представители «Талибана» уточнили, что не предлагали режим прекращения огня. Они согласны лишь ограничить масштабы своих военных операций, если Кабул выполнит их требования.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.