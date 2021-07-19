Талибы заявили о провале переговоров по прекращению огня и освобождении пленных

Власти Афганистана и «Талибан» не договорились о прекращении огня, но продолжат переговоры

Делегация правительства Афганистана и движения «Талибан» (запрещено в России) не смогли договориться о прекращении огня на время мусульманского праздника Курбан-байрам и освобождении пленных талибов, о провале двухдневных переговоров заявил представитель политофиса «Талибана» в Катаре Мухаммед Наим на странице в Twitter.

Он отметил, что ранее в некоторых СМИ появлялись сообщения о том, что встреча в Дохе завершилась соглашением и подчеркнул, что это не соответствует действительности. «Такого соглашения достигнуто не было. Не согласовано ничего, кроме совместной декларации», — подчеркнул Наим.

Обе стороны договорились продолжать мирные переговоры на высоком уровне, фрагменты из совместного заявления делегаций привел афганский телеканал TOLO News, пишет ТАСС.

Отмечается, что о прекращении огня или сокращении уровня насилия в стране речи не шло, однако было достигнуто соглашение о поиске точек соприкосновения для выхода из сложившейся ситуации. Делегаты приняли решение защищать гражданскую инфраструктуру, не допускать гибели мирного населения и сотрудничать с организациями и странами, которые оказывают Афганистану гуманитарную помощь.

Ранее эксперт оценил вероятность победы «Талибана» и падения официального Кабула до конца года. По его словам, боевики уже контролируют 70-80 процентов территории страны и продолжают наступление, так что у правительства остается очень мало шансов сдержать наступление после ухода американских войск.

