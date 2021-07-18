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Опубликовано видео боев афганских военных с талибами

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Опубликовано видео боев афганских военных с талибами в провинции Кунар

Министерство обороны Афганистана показало видео боев своих военных с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России). Ролик опубликован в Telegram-канале «Военный обозреватель».

Уточняется, что попавшие на видео столкновения произошли в провинции Кунар. На кадрах видна стрельба по позициям талибов в горах из РПГ и автоматов.

Ранее первый вице-премьер Афганистана Амрулла Салех обвинил Пакистан в непосредственной авиационной поддержке операций талибов «в определенных районах». В МИД Пакистана опровергли это заявление.

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