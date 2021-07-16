Эксперт оценил шансы талибов на сотрудничество с «Аль-Каидой» и ИГ

Политолог Мендкович: талибы уже начали сотрудничать с «Аль-Каидой», но будут воевать с ИГ

Отношения «Талибана» с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (ИГ, все три террористические организации запрещены в России — прим. «Ленты.ру») очень сильно различаются. Об этом рассказал «Ленте.ру» эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Аналитик оценил шансы на сотрудничество талибов с боевиками ИГ как практически нулевые. «У ИГ был собственный вояж в Афганистане с центром в провинции Нангархар. Они воевали и продолжают воевать с талибами. Другое дело, что отдельные боевики могут присоединяться к "Талибану"», — объяснил он.

Напротив, сотрудничество с «Аль-Каидой» не просто возможно, оно уже состоялось, считает эксперт. «Специалисты "Аль-Каиды", ранее воевавшие в Сирии, в качестве военных инструкторов и специалистов действуют во многих отрядах "Талибана". Они контролируют некие тренировочные пункты в северных провинциях Афганистана, в том числе недалеко от границы с Таджикистаном», — сказал он.

Невозможно предсказать, как будут развиваться отношения террористических организаций после возможной победы талибов, считает Мендкович. Однако он призвал «ни в коем случае не следует относиться с доверием» к заявлениям всех запрещенных группировок.

Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана также рассказал, что война может серьезно ухудшить ситуацию с наркотрафиком в Средней Азии по латиноамериканскому сценарию. В результате экспансии боевиков в соседние государства провинциальные группировки наркоторговцев могут превратиться в картели, которые будут серьезно угрожать даже правительствам.