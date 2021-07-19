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«Талибан» проведет вакцинацию от коронавируса на захваченных территориях

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Фото: Mohammad Ismail / File Photo / Reuters
Движение «Талибан» согласилось проводить вакцинацию на подконтрольных территориях

Движение «Талибан» (запрещено в России) согласилось участвовать в организации вакцинации от коронавируса на всей территории страны. Об этом сообщает телеканал RT.

В ходе межафганских переговоров в Катаре правительство Афганистана и представители «Талибана» договорились, что во всей стране будут приняты меры для обеспечения безопасности персонала, который проводит вакцинацию.

Также стороны согласовали беспрепятственную транспортировку кислородных баллонов и иных необходимых материалов для лечения болезни.

Ранее талибы отказались пойти на прекращение огня и сокращение насилия. Как отмечает террористическое движение, было достигнуто соглашение о поиске точек соприкосновения для выхода из сложившейся ситуации.

Конфликт в Афганистане обострился после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа.

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