МИД России возмутился передачей аэропорта Кабула туркам

Передача контроля за безопасностью международного аэропорта Кабула турецким военным после вывода сил США и НАТО из Афганистана вызвала недоумение в МИД России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

«Турки это сделали по согласованию с американцами, а даже не с кабульской администрацией», — возмутился он. Кабулов напомнил, что движение «Талибан» (запрещено в России) намерено рассматривать как оккупантов любой военный контингент НАТО, размещенный на афганской территории. Турция также является членом этой организации.

Кабулов выразил удивление тем, что «американо-натовское военное сообщество» за 20 лет пребывания в Афганистане не смогло подготовить 600 местных солдат для обеспечения работы аэропорта.

17 июня стало известно, что президент США Джо Байден согласовал с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом передачу в зону ответственности турецких военных защиту аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.