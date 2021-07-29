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В Кремле обеспокоились из-за событий в Афганистане

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

События в Афганистане являются предметом глубокой озабоченности России, Москва готова быть «вместе с партнерами» на фоне возможных угроз, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 29 июля.

«Мы готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане», — сказал он.

Песков отрицательно ответил на вопрос, не принимал ли президент Владимир Путин решений об отправке дополнительных сил к границам Афганистана.

Накануне министр обороны России Серей Шойгу заявил, что всплеск активности террористов в Афганистане требует принятия надлежащих мер. По его словам, работа в этом направлении уже ведется. Он также сообщил о совместных учениях России, Узбекистана и Таджикистана на фоне обострения ситуации в Афганистане.

1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из Афганистана, после чего в стране активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в России), они начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед уведомил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.

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