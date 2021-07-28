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Шойгу назвал последствия попыток США разместить военные базы в Центральной Азии

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Попытки США разместить в Центральной Азии свои военные базы и объекты не приведут «ни к чему хорошему». Такие последствия назвал министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС в среду, 28 июля.

По его словам, США после вывода контингентов НАТО из Афганистана озабочены возможностью размещения своих военных баз и объектов в центральноазиатских государствах. Российская сторона знает о таких попытках, отметил он.

«Это ни к чему хорошему не приведет, а только может повлечь за собой длительное присутствие Альянса в регионе и дополнительную нестабильность», — сказал министр.

В этом контексте, по словам Шойгу, необходимо проводить постоянные консультации между странами ШОС, чтобы предотвратить дестабилизирующие процессы, которые сейчас происходят в Афганистане.

Ранее в среду министр обороны заявил, что всплеск активности террористов в Афганистане требует принятия надлежащих мер. По его словам, работа уже ведется.

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