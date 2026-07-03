ЦБ назвал условие для устойчивого роста российской экономики

ЦБ: Для возвращения ВВП России к устойчивому росту нужно повышать производительность труда

Для возвращения российской экономики к траектории сбалансированного роста необходимо повышать уровень производительности труда работников. Об этом заявил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Алексей Заботкин, его слова приводит «Интерфакс».

В настоящее время, отметил он, на внутреннем рынке труда наблюдается дисбаланс динамики роста зарплат и производительности труда. Последний показатель, пояснил Заботкин, растет недостаточно высокими темпами.

Постепенное сближение увеличения реальных зарплат с повышением производительности труда является условием для возвращения российской экономики к устойчивому росту, подчеркнул зампред регулятора. Нынешний дисбаланс пока не дает поводов для этого, констатировал Заботкин.

О низком уровне производительности труда в России ранее неоднократно заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По этому показателю, отмечала она, РФ заметно отстает от лидирующих стран. Это является одной из главных проблем российской экономики, подчеркнула Набиуллина. Без повышения производительности труда добиться устойчивого экономического роста будет трудно, заключила она.