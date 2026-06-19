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16:31, 19 июня 2026Экономика

Набиуллина указала на серьезную проблему российской экономики

Набиуллина назвала низкую производительность труда проблемой российской экономики
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Относительно низкая производительность труда является одной из серьезных проблем российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, посвященной итогам июньского заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке. Трансляция доступна на сайте ЦБ.

По уровню производительности труда, отметила глава регулятора, Россия заметно отстает от лидирующих стран. «Мы отстаем здесь», — констатировала Набиуллина.

Без повышения производительности труда добиться устойчивого экономического роста будет трудно, пояснила она. Сейчас этот показатель в стране растет недостаточно высокими темпами. Для обеспечения ускорения динамики увеличения ВВП нужно добиваться повышения планки производительности, заключила Набиуллина.

Ранее на эту проблему указал глава «Опоры России» Александр Калинин. Несмотря на заметное отставание от иностранных компаний, посетовал он, далеко не все руководители российских предприятий заинтересованы в повышении производительности труда сотрудников.

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