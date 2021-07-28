Шойгу заявил о принятии «надлежащих мер» из-за усиления боевиков в Афганистане

Всплеск активности террористов в Афганистане на фоне поспешного вывода из страны иностранных войск требует принятия надлежащих мер. Об этом заявил министр обороны России Сергей Щойгу на переговорах с главой Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо, проходящих в Душанбе, передает ТАСС.

По словам Шойгу, вывод войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки в регионе, а также усиление деятельности боевиков.

«Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется», — заключил министр.

24 июля Шойгу и Мирзо обсудили ситуацию в телефонном разговоре. Министры поговорили о таджикско-афганском приграничье и мерах, которые могут помочь нейтрализовать угрозы из-за событий в Афганистане.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в России), они начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед уведомил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.

