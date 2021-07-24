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Шойгу обсудил ситуацию в Афганистане с главой Минобороны Таджикистана

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Таджикистана Шерали Мирзо обострение ситуации в Афганистане. Об этом сообщается на сайте российского оборонного ведомства.

Уточняется, что во время беседы стороны поговорили о таджикско-афганском приграничье и возможных мерах, которые помогут нейтрализовать угрозы, возникшие на фоне сложившейся ситуации в Афганистане.

Ранее сообщалось, что Пакистан направил своих военных на границу с Афганистаном для сдерживания боевиков. Решение было принято на фоне вывода американских войск из страны. Уточнялось, что солдаты были поставлены с целью остановить возможные пересечения границы военными и боевиками.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ), боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед уведомил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.

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