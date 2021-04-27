Россия и Таджикистан создадут единую систему ПВО

Россия и Таджикистан создадут объединенную систему противовоздушной обороны (ПВО). Заявление об этом министра обороны России Сергея Шойгу публикует «Интерфакс».

В ходе переговоров с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо в Душанбе Шойгу отметил, что создание единой региональной системы ПВО повысит уровень охраны государственной границы в воздушном пространстве.

«Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение», — добавил Шойгу.

Также глава Минобороны России подчеркнул, что обе страны продуктивно сотрудничают в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности Россия поставляет республике вооружение и технику, а также безвозмездно обучает в военных высших учебных заведениях военнослужащих Таджикистана. Число последних Россия готова увеличить, добавил Шойгу.

26 апреля глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Таджикистан, чтобы принять участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Душанбе и провести двустороннюю встречу с министром обороны республики.