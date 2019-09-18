Россия и Таджикистан сразились с воображаемыми террористами

Второй день учений «Центр-2019» прошел на национальных полигонах стран-участниц. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

Отмечается, что на полигоне «Ляур» (Таджикистан) прошло боевое слаживание между войсками 201 военной базы Вооруженных сил России и пограничными войсками Таджикистана. Основная задача этого этапа состоит в отработке взаимодействия на уровне «взвод-рота».

По сценарию, группа боевиков совершила нападение на пограничную заставу, а затем захватила кишлак, взяв в заложники всех жителей. Далее таджикские пограничники сразу запросили помощь у российских военных, как это предусмотрено реальными боевыми планами. В результате совместными усилиями моджахеды были разбиты и вытеснены за границу. Причём на глазах журналистов российские беспилотники-разведчики указывали цели как нашим, так и российским войскам,

«Я считаю совместные действия с подразделениями республики Таджикистан показали, что мы можем справиться с такой задачей», — сказал «Ленте.ру» полковник Александр Охрименко, начальник штаба 201 военной базы. Он также отметил, что слаженность совместных действий растет.

«На самом деле такой сценарий практически реален», — заявил в интервью «Ленте.ру» генерал-майор Вооруженных сил Таджикистана Миралли Рахматозода, который является командующим мобильными войсками. Он подчеркнул, что Таджикистан находится на границе с Афганистаном, где военно-политическая обстановка меняется моментально. «Три месяца назад талибы были в 30 километрах от границы, сейчас они значительно дальше. Но остаются вопросы контрабанды наркотиков и оружия — эта проблема ежедневная», — отметил генерал-майор.

По мнению военных двух стран, на настоящий момент вопросы взаимодействия налажены, идет ежедневная боевая слаженность. Они уверены, что главная цель по надежной защите южных рубежей стран СНГ, в первую очередь — границы с Афганистаном, будет достигнута.

«Центр-2019» — стратегическое командно-штабное учение Вооружённых сил России на территории Центрального военного округа и стран-членов ОДКБ. Кроме России в них принимают участие военнослужащие из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

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