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Раскрыт сценарий учений «Центр-2019»

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На полигоне «Ашулук» в Астраханской области началась активная часть командно-штабных учения «Центр-2019». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с места событий.

По сценарию, на юго-западе России внезапно возникло независимое государство, чьей идеологией стала идея мирового «псевдоисламского» терроризма. Кроме того, ему якобы удалось нанести внезапный удар по соседям.

Подчеркивается, что в первые два дня проводились чисто штабными учения, когда командование государств-участников уточняло планы адекватных ответов на внезапную агрессию. В третий же день началась реальная отработка вопросов слаженности действия войск различных государств.

«Сегодня, по легенде, противник нанес внезапный удар, причём использовал как крылатые, так и баллистические ракеты, при поддержке малоразмерных целей — беспилотных летательных аппаратов, несущих вооружение. Средствами ПВО и ПРО военно-космических сил России цели были своевременно обнаружены и уничтожены», — сказал генерал-лейтенант Юрий Грехов в интервью «Ленте.ру».

По словам военного, обстановка во время учений была максимально приближена к реалиям современной войны. В частности, мишени весьма точно имитировали реальные образцы ракетного оружия. Практически одномоментно цели появлялись как на высотах 100-200 метров, так и свыше 30 километров. Отмечается, что преодолеть щит противовоздушной обороны (его составляют отечественные зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и с-300ПС «Волхов») ни одной мишени в итоге не удалось.

Подчеркивается, на полигон специально для учений были передислоцированы части из разных регионов Центрального военного округа. Противовоздушный бой оказался скоротечным, на уничтожение 30 целей потребовалось чуть больше шести минут. Известно, что всего было задействовано 500 солдат и офицеров трех полков ПВО.

«Учение "Центр- 2019" носит сугубо оборонительный характер», — заявил на брифинге заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин. «Оно направлено исключительно на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил России и государств-союзников». Фомин отметил два важных момента: во-первых, основные этапы розыгрышей практических действий войск проводятся на территории России; во-вторых, замыслом учения подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному государству.

«Центр-2019» — стратегическое командно-штабное учение Вооружённых сил России на территории Центрального военного округа и стран-членов ОДКБ. Кроме России в них принимают участие военнослужащие из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

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