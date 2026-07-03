В Финляндии возмутились действиями властей после предупреждения Медведева

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил поддержку Украины властями Финляндии после предупреждения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.
«Самое безумное — это то, что Финляндия теперь выделяет еще 300 миллионов евро на покупку беспилотников для Украины, которая будет наносить удары по России», — возмутился политик.
Мема добавил, что военная поддержка Киева со стороны Финляндии только увеличивается.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. В МИД России предупредили, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования на данное решение.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что после разрешения на ввод и хранение ядерного оружия территория Финляндии попадет на карту целей для ядерного оружия России.