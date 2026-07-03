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09:42, 3 июля 2026Мир

В Финляндии возмутились действиями властей после предупреждения Медведева

Мема осудил поддержку Украины властями Финляндии после предупреждения Медведева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил поддержку Украины властями Финляндии после предупреждения зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Соответствующая публикация появилась на его странице в социальной сети X.

«Самое безумное — это то, что Финляндия теперь выделяет еще 300 миллионов евро на покупку беспилотников для Украины, которая будет наносить удары по России», — возмутился политик.

Мема добавил, что военная поддержка Киева со стороны Финляндии только увеличивается.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. В МИД России предупредили, что Москва примет военно-технические и политические меры реагирования на данное решение.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что после разрешения на ввод и хранение ядерного оружия территория Финляндии попадет на карту целей для ядерного оружия России.

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