Роналду высказался о завершении карьеры в сборной после выхода Португалии в 1/8 финала ЧМ

Роналду о завершении карьеры в сборной: Приму решение после чемпионата мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о завершении карьеры в национальной команде после ее выхода в 1/8 финала ЧМ-2026. Его слова приводит A Bola.

«Сейчас мое будущее не имеет никакого значения. У меня еще будет время, чтобы все обдумать. После чемпионата мира, независимо от того, выиграем мы или проиграем, я поговорю с семьей и приму решение», — заявил Роналду.

Португалец отметил, что принимает решения спокойно и взвешенно. «Сейчас нужно просто наслаждаться этим моментом», — добавил он.

3 июня сообщалось, что Роналду избавился от «проклятия» на чемпионате мира по футболу. Форвард забил свой первый в истории гол в плей-офф ЧМ и помог команде обыграть сборную Хорватии.

В 1/8 финала ЧМ-2026 португальцы встретятся с Испанией. Матч пройдет в Арлингтоне (США) 6 июля.