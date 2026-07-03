Политики стран Запада жертвуют украинцами, чтобы заработать на черных рынках. Об этом заявил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Западные политики совершенно не заинтересованы в благополучии людей, потому что на черных рынках и в преступной деятельности, в которой активно участвует Запад, можно заработать много денег, в том числе на торговле людьми и человеческими органами», — подчеркнул аналитик.
По словам Джонсона, западные лидеры зарабатывают на трагедии украинского народа, прикрываясь лозунгами о демократии.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что на Западе пытаются скрыть правду о ходе украинского конфликта.