Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: На Западе пытаются скрыть правду о ходе конфликта на Украине

На Западе пытаются скрыть правду о ходе украинского конфликта. Об этом рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

«Идет что-то вроде циркового представления. Запад пытается отвлечь внимание от того факта, что Россия побеждает в конфликте на земле», — отметил эксперт.

Вместе с тем Макговерн заявил, что против нескольких видов российского оружия сегодня ни у кого нет защиты.

Ранее Рэй Макговерн заявил, что для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе. Он отметил, что бывший канцлер Германии Олаф Шольц «уже ушел», а следующий на очереди — президент Франции Эммануэль Макрон.

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что из-за надвигающегося энергетического кризиса страны Запада в скором времени могут пересмотреть отношения с Россией